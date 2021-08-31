Берлин, 31 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Немецкие фермеры, которые будут осуществлять свою деятельность без учета требований «экологической устойчивости», либо получат кредиты на худших условиях, либо вовсе не получат таковых. Такое мнение высказал агроэксперт Олаф Зинке в статье, обнародованной изданием Agrarheute, передает 31 августа ИА «Красная Весна».

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Как считает эксперт, посредством изменения условий выдачи кредитов немецкие власти в своих политических целях могут осуществить трансформацию аграрного сектора страны и других секторов немецкой экономики без общественного обсуждения.

Также Зинке указывает, что Европейская комиссия совместно с избранными экспертами уже создала правила приведения сельского хозяйства к «зеленому курсу» и приняла их в конце июня минувшего года.

При этом он отметил, что многим немецким фермерам до настоящего времени неизвестно о путях выполнения «зеленой сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в бундесканцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашетпредставил команду из трех человек, которая будет заниматься темой защиты климата.