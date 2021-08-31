Казань, 31 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 31 августа лабораторно подтверждены 25 465 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 48 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 22 255 ковид-пациентов, скончались 676 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении пять человек, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии количество заболевших коронавирусом среди жителей старше 65 лет увеличилось в три раза.

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