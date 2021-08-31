Таллин, , 11:55 — REGNUM Депутатам национального парламента Эстонии Рийгикогу не удалось избрать президента страны в первом туре 30 августа. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу, отметив, что во вторник, 31 августа, проходит второй тур выборов.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Кандидатуру директора Эстонского национального музея Алара Кариса поддержали 63 парламентария. Для избрания кандидату нужно получить не менее 68 голосов из 101 возможных. Голосование является тайным. Во втором туре кандидат в президенты страны вновь выбирается на безальтернативной основе — он один, Аллар Карис.

Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник, 31 августа, пройдет и третий тур. Если же и он окончится безрезультатно, то процесс выборов перейдет в коллегию выборщиков, где к 101 депутату Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений.

В случае, если президента не удастся избрать в коллегии выборщиков, весь процесс нужно будет начинать заново с выдвижения кандидатов и голосования в парламенте.