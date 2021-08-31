Таллин, 31 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Депутатам национального парламента Эстонии Рийгикогу не удалось избрать президента страны в первом туре 30 августа. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу, отметив, что во вторник, 31 августа, проходит второй тур выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Кандидатуру директора Эстонского национального музея Алара Кариса поддержали 63 парламентария. Для избрания кандидату нужно получить не менее 68 голосов из 101 возможных. Голосование является тайным. Во втором туре кандидат в президенты страны вновь выбирается на безальтернативной основе — он один, Аллар Карис.

Если президента не удастся избрать и во втором туре, то прямо во вторник, 31 августа, пройдет и третий тур. Если же и он окончится безрезультатно, то процесс выборов перейдет в коллегию выборщиков, где к 101 депутату Рийгикогу присоединятся 107 представителей местных самоуправлений.

В случае, если президента не удастся избрать в коллегии выборщиков, весь процесс нужно будет начинать заново с выдвижения кандидатов и голосования в парламенте.