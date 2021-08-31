Сеул, 31 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Автопроизводитель Genesis выпустил тизер нового седана в преддверии его премьеры 1 сентября 2021 года. Тизер распространила пресс-служба компании.

Clément Bucco-Lechat Логотип Genesis

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На тизере всего две светящиеся линии, которые, возможно, являются двухъярусной светодиодной головной оптикой автомобиля.

Под тизером размещено пояснение: «Две строчки. Единое видение будущего».

По предварительной информации, тизер относится к новому флагманскому седану G90, премьера которого должна была состояться в конце нынешнего года.

На данный момент известно, что Genesis G90 получит более смелый и спортивный экстерьер, выполненный в духе модели G80. Капот автомобиля будет длинным и приплюснутым. При этом новая машина получит более плавные линии силуэта. Традиционные дверные ручки будут заменены выдвижными.

Ранее компания Genesis представила свой первый электрокроссовер GV60. Модель разработана на базе модульной «тележки» Hyundai-Kia E-GMP, на которой уже построены электромобили Ioniq 5 и KIA EV6.

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