Москва, 31 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Угрозы распространения в России неизвестной лихорадки, ставшей причиной смертей в индийском штате Уттар-Прадеш, практически нет. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией в Индии, однако общих границ у России с регионом, где распространяется болезнь, нет.

«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии», — добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о смерти 68 человек в Индии от неизвестной вирусной лихорадки. Индийские специалисты полагают, что это может быть лихорадкой денге, которую переносят москиты.

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