Оренбург, 31 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Оренбургский области на выборах в сентябре 2021 года видеонаблюдение будет вестись на 550 крупных избирательных участках. Только 4% избирательных участков не будут оборудованы видеонаблюдением или средствами видеофиксации. Среди них участки в СИЗО, больницах и участок для голосования военных, сообщает облизбирком.

(сс) OpenClipart-Vectors Камера видеонаблюдения

Как отметила председатель Избирательной комиссии региона Евгения Ивлева, в Оренбуржье подготовка к выборам вышла на завершающую стадию. На данный момент видеокамеры установлены уже на 445 избирательных участках, на которых запланировано видеонаблюдение.

«В настоящее время продолжается монтаж и тестирование оборудования. Специалисты также проверят ракурс камер, которые в обязательном порядке должны быть направлены на ящики для голосования, КОИБы и сейфы для хранения избирательной документации», — сказала она.

Ивлева заострила внимание на том, что видеонаблюдение является дополнительной формой независимого контроля за процессом голосования.

«Доступ к трансляции будет у всех, кому такое право предоставлено: через рабочие аккаунты партиям и кандидатам, участвующим в выборах, и всем желающим — в Центре общественного наблюдения», — проинформировала председатель облизбиркома.

Напомним, в Оренбургской области 17−19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы, Законодательное собрание и ряда муниципальных образований.