Уфа, 31 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Ремонт половины дорог от общего плана на 2021 год завершили в Уфе. Об этом сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе на оперативном совещании в муниципалитете.

Volgograd.ru Строительство дороги

«В Уфе в дорожно-строительный сезон 2021 года планируется выполнить работы на сумму порядка 5 млрд рублей. В частности, в нормативное состояние приведут более 52 км автомобильных дорог, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 28 км и в рамках территориального заказа Республики Башкортостан — 24 км. На сегодняшний день 26 км дорог уже приведены в нормативное состояние. Это 50% от общего плана на 2021 год», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева, в настоящее чиновники готовятся к следующему дорожно-строительному сезону: заключаются контракты на 2022 год.

Отмечается, что в 2021 году планируется закончить возведение моста-вставки в створе улицы Воровского протяженностью 688,8 метра и реконструкцию улиц 8 Марта и Комсомольской общей протяженностью свыше пяти километров. Помимо этого идет строительство подземного пешеходного перехода через улицу Сочинскую, а также возведение улицы Исследовательской протяженностью 573,5 метра. Строительство этих объектов планируется завершить в конце 2021 года. Продолжаются работы по строительству съездов по новому путепроводу на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Данный объект начнет работать в полном объеме до 31 августа 2022 года.

Отмечается, что строители продолжают возводить девять улиц в микрорайоне Кузнецовский затон общей протяженностью более пяти километров. Завершение эти работы планируется 25 ноября 2022 года.

«Кроме этого, в текущем году были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству транспортной развязки и автодороги протяженностью 1,85 км в поселке Зинино (контракт на 2021−2023 годы), бульвара Давлеткильдеева на участке от улицы Комсомольской до улицы Рудольфа Нуреева протяженностью 451 метр (контракт на 2022 год), реконструкции улицы Рабкоров на участке от улицы Высотной до улицы Степана Кувыкина протяженностью 752 метра (контракт на 2022 год)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что ремонт бульвара Ибрагимова изначально был запланирован на два года (до 30 ноября 2022 года), но в текущем году чиновники намерены завершить работы по устройству проезжей части на всем его протяжении.