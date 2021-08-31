Иркутск, 31 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области 31 августа известила о проведении проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров общественным транспортом. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идёт о выяснении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса: авария произошла накануне вечером, 30 августа, на ул. Ленина на перекрестке ул. Ленина и Дзержинского в Иркутске.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предварительно установлено, что водитель «ПАЗа» при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Kia Sorento, двигавшемся по полосе встречного движения. В результате удара легковая машина столкнулась с автомобилем Nissan Leaf, который после столкновения выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля Kia Sorento.

По данным следователей, пешеход и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждая 12-я автоавария происходит по вине пьяных водителей.

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