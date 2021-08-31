Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Нейтан Филлион заявил, что он хотел бы исполнить роль героя кинокомикса на основе канадского комикса Marvel «Отряд Альфа». Публикацию актёр разместил 31 августа на своей twitter-странице.

Gage_Skidmore Нэйтан Филлион

Актёр дал понять в посте, что он хотел бы сыграть Уолтера Ланговски, известного под псевдонимом Сасквоч. Филлион также написал, что хотел бы воссоздать на экране сцену из комикса, в которой супергерой проходит перед канадским флагом.

https://twitter.com/NathanFillion/status/1432510430568615936

Для справки: в комиксах Сасквоч является профессором физики, бывшим игроком в американский футбол и членом Отряда Альфа, он обладает способностью превращаться в очень сильного зверя с оранжевой шерстью.

Напомним, в кинокомиксе «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна Нейтан Филлион исполнил роль супергероя по прозвищу Парень-Оторви-Руку. Зрители также знают его по роли капитана Малкольма Рейнолдса в фантастическом сериале «Светлячок».