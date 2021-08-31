Шоу дронов над Царскосельским лицеем показали РДШ и Геоскан
Пушкин, Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Активисты Российского движения школьников совместно со специалистами компаний «Геоскан» подняли в небо над Царскосельским лицеем 1000 дронов, приурочив красочное шоу ко Дню знаний и начинающемуся новому учебному году.
Поздним вечером на территории Екатерининского парка в Царском селе в небо поднялись 1000 квадрокоптеров, которые показали для зрителей настоящее 10-минутное представление. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Дню знаний: профиль Александра Пушкина, русский алфавит, гусиное перо, книга, карта России, а также впервые дроны выстроились в фигуру герба России.
Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам помогали активисты РДШ из школ Санкт-Петербурга. Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и подключение дронов.