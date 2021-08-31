Пушкин, Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Активисты Российского движения школьников совместно со специалистами компаний «Геоскан» подняли в небо над Царскосельским лицеем 1000 дронов, приурочив красочное шоу ко Дню знаний и начинающемуся новому учебному году.

Дарья Драй, ИА REGNUM Шоу дронов

Поздним вечером на территории Екатерининского парка в Царском селе в небо поднялись 1000 квадрокоптеров, которые показали для зрителей настоящее 10-минутное представление. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Дню знаний: профиль Александра Пушкина, русский алфавит, гусиное перо, книга, карта России, а также впервые дроны выстроились в фигуру герба России.

«Активисты РДШ-Наука подготовили уникальное шоу в Царскосельском лицее. Они планировали размещение дронов в пространстве, планировали сами фигуры, как они будут перемещаться, каким светом будут светиться, программировали и готовили сам проект к запуску сегодня», — рассказал руководитель направления РДШ-наука Павел Степанов.

Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам помогали активисты РДШ из школ Санкт-Петербурга. Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и подключение дронов.

«Это было просто невероятно! Я никогда в таком раньше не участвовала, даже не видел, для меня это новый незабываемый опыт. А находимся мы в Екатерининском парке Царского села, ведь именно здесь — в Царскосельском лицее учился Александр Сергеевич Пушкин, поэтому это место можно назвать колыбелью российского образования», — рассказала участница проекта Дарья Дмитриченко.

«Это мероприятие приурочено к 1 сентября — ко Дню знаний, и таким образом Российское движение школьников хочет поздравить хочет поздравить всех школьников России!» — добавил активист РДШ Василий Жигунов.