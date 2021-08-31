Кыштым, Челябинская область, 31 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области усадьбу Демидовых под названием «Белый дом» ожидает масштабная реконструкция. Об этом объявил губернатор региона Алексей Текслер.

(сс) Ольга Мордашова Белый дом

Работы могут начать уже в 2022 году. В ходе них предстоит, по сути, создать новый культурный объект и при этом сохранить его исторические особенности. Реконструкция пройдёт при участии рабочей группы, в которую войдут в том числе и активисты. Их задачей будет проработка концепцию нового учреждения культуры.

«Это полная реновация с сохранением всех исторических особенностей здания», — сказал Текслер. Отметим, усадьба была построена в середине XVIII века.