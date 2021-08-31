Пенза, 31 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 236 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 31 августа общероссийским оперативным штабом.

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Всего по области с начала пандемии подтверждено 63 530 заражений. Выздоровел за все время 51 881 ковид-пациент, за сутки — 368 человек. Скончались от COVID-19 всего 2159 жителей, в том числе за последние 24 часа — 19 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Мурманской области свернули более ста ковидных коек в «красных зонах». Общий коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах составляет 1303 койки, из них 966 — оснащены кислородном, в том числе 123 койки оборудованы аппаратами ИВЛ.

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