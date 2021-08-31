Минск, , 11:48 — REGNUM Перспективные направления проведения гражданской кампании «Признай Крым!» обсудили 30 августа в Минске лидеры белорусских общественных организаций. Мероприятие прошло в офисе общественного объединения «Гражданское согласие».

Обсуждение обращения к президентам Белоруссии и России по признанию Крыма © ИА REGNUM

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Более десятка общественных организаций и инициатив поддержали вынесенный на обсуждение лидером «Гражданского согласия» Артёмом Агафоновым проект обращения к президентам Белоруссии и России. В документе белорусская общественность констатировала демократический путь воссоединения Крыма с Россией.

Белорусские НГО также отметили отсутствие препятствий на пути официального Минска по признанию Крыма (и Севастополя) неотъемлемой частью Российской Федерации и Союзного государства России и Белоруссии. При обсуждении документа представители общественности обратили внимание на многовековые культурные, экономические и иные связи Белоруссии с Крымом.

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