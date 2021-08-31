Кяхтинский район, Бурятия, 31 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. На территории Кяхтинского района Бурятии по состоянию на 31 августа остаются подтопленными 92 дома и более 200 приусадебных участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

Наиболее напряжённая обстановка сложилась в населённых пунктах Наушки и Хоронхой.

В настоящее время в зоне затопления работает группировка спасателей МЧС России и республиканской поисково-спасательной службы.

«Для размещения пострадавшего населения развернуты 3 пункта временного размещения в н.п. Наушки, Хоронхой общей вместимостью 370 человек. В настоящее время в них размещены 5 человек», — отметили в ведомстве.