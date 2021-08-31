Манчестер, Великобритания, 31 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба клуба.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

Отмечается, что соглашение с 36-летним футболистом рассчитано на два года. При этом стороны могут продлить договор ещё на один год при условии получения рабочей визы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» раскрыл финансовые детали трансфера Роналду, сумма перехода составила €15 млн.