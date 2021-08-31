Бразилиа, , 11:45 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена отмечает влияние на Бразилию экс-соратников бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом 31 августа сообщает ИА «Красная Весна».

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Уточняется, что, по данным агентства ANSA Latina, в настоящее время сын президента Бразилии Жаира Болсонару, депутат парламента Сан-Паулу Эдуардо Болсонару проводит переговоры с экс-советником Трампа Стивом Бэнноном.

Кроме того, указывается, что близкие к американскому правительству источники выразили свою озабоченность встречей Жаира Болсонару с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и заявлениями бразильского лидера в ходе нее о предполагаемой фальсификации президентских выборов в США в 2020 году.

Также отмечается, что в связи с этим Вашингтон наблюдает за демократией в Бразилии и не исключает, что Болсонару поставит под сомнение результаты президентских выборов 2022 года в стране, следуя «рецепту Трампа».

Отметим, после нарушений на выборах президента США в 2020 году бразильский президент настаивает на том, чтобы в Бразилии отказались от электронных машин голосования и перешли на бумажные избирательные бюллетени.