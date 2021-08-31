Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. На Камчатке принята межведомственными комиссиями и готова к новому учебному году 121 школа. 1 сентября образовательные заведения края встретят порядка 37 тыс. школьников, из которых 3,5 тыс — первоклассники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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При подготовке школ к новому учебному году на Камчатке провели капитальный и текущий ремонт 11 учреждений образования, обновили оборудование и мебель 34 пищеблоков за счёт краевого бюджета на общую сумму более 86 млн рублей.

Все учащиеся начальных классов, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

К новому учебному году на Камчатке готовы и учреждения дополнительного образования.

«Завершается работа по подготовке к открытию «Точек роста» в школах Камчатского края. В рамках нацпроекта «Образование» уже в сентябре мы начнем марафон открытия таких центров на базе 10 сельских школ. В 2021 году новые «Точки роста» носят естественно-научную и технологическую направленность. В школы приобретено оборудование для практического изучения таких учебных предметов, как физика, химия и биология. Учителя будущих центров прошли обучение на курсах, изучили опыт работы уже действующих в регионе «Точек роста», — пояснила министр образования Камчатского края Александра Короткова.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чукотки Анадыре в школах 1 сентября не будет общих сборов и линеек, но для 1-х и 11-х классов торжественные линейки пройдут с соблюдением безопасной дистанции и масочного режима.