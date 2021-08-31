Нур-Султан, , 11:52 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева. Пресс-секретарь главы государства Берик Уали написал об этом 31 августа в социальной сети Facebook.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял её», — отметил Уали.

Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после того, как 26 августа в Жамбылской области произошли взрывы на территории воинской части. Взорвались и горели склады с инженерными боеприпасами, в результате ЧП погибли 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа было объявлено в Казахстане днём траура.

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