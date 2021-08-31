Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Сильные дожди в сопровождении гроз прогнозируется на территории Ростовской области в ближайшие дни. Погода испортится уже 31 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в период с 31 августа по 3 сентября. В эти дни в ряде территорий Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом и шквалистым, говорится в распространенном метеопредупреждении. Скорость ветра будет достигать 20−24 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что ранее донские синоптики предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области.