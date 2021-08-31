Киев, 31 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. На Украине закон о среднем образовании является антиконституционным, поскольку нарушает ряд статей конституции страны и дискриминирует граждан по языковому признаку. Об этом 31 августа заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Михаил Папиев.

Zarusskiy.org Русский язык в Эстонии

По словам депутата, он отстоял право учеников Черновицкой общеобразовательной школы №4 изучать русский язык как второй иностранный.

Депутат подчеркнул, что закон «О полном общем среднем образовании» является антиконституционным, так как нарушает ряд статей конституции и дискриминирует граждан по языковому признаку».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» отстаивает и будет отстаивать права украинских граждан и добиваться кардинального пересмотра политики в сфере образования и культуры с учетом рекомендаций Венецианской комиссии касательно обеспечения прав национальных меньшинств», — говорится на сайте партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Совет Европы уронил свой авторитет тем, что никак не реагировал на дискриминацию русского языка и русскоязычного населения на Украине, а также в странах Прибалтики.

При этом Лавров считает, что потенциал Совета Европы всё же востребован для объединения усилий государств в области здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

Глава МИД РФ также подчеркнул большой потенциал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как площадки для равноправного диалога по общим проблемам Евроатлантики и для принятия коллективных позитивных решений для их урегулирования.