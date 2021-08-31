Барнаул, 31 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Алтайские молочные предприятия завершают подготовку к выпуску маркированной продукции. Как сообщает 31 августа территориальное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в регионе молочную продукцию производят 62 предприятия, из них под первый этап маркировки, который затронул сыры и мороженое, попали 52 компании.

(сс) Alexas_Fotos Молоко

«Под второй этап попадают 34 краевых предприятия. Из них 28 уже участвовали в первом этапе, поэтому у всех есть опыт работы с маркировкой. 25 предприятий полностью готовы к нанесению маркировки. У оставшихся девяти предприятий процент готовности на прошлой неделе составлял 90%. К 1 сентября все предприятия будут готовы», — пояснил начальник профильного управления Александр Большаков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября станет обязательной маркировка молочной продукция длительного хранения — сроком годности свыше 40 суток.