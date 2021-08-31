Токио, 31 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Студии Key и WFS анонсировали онлайн-трансляцию, которая будет посвящена проекту сюжетной ролевой игры Heaven Burns Red. Об этом 31 августа сообщает портал Gematsu.

Фигурка в стиле аниме

Трансляция пройдёт на YouTube и японском видеохостинге Niconico 11 сентября 2021 года, в 14:00 по московскому времени. Разработчики подробно расскажут об игре во время стрима, отмечается, что в нём примут участие известные актёры озвучки Томори Кусуноки и Рёко Маэкава, дизайнер персонажей Yuugen и продюсеры проекта. Авторы будущей игры также выложили в сеть небольшой трейлер с кадрами игрового процесса.

Напомним, Key и WFS анонсировали Heaven Burns Red в ноябре 2019 года, игра должна выйти на платформах iOS и Android. В реализации проекта принимают участие люди, ранее разрабатывавшие такие игры, как Clannad, Angel Beats! и Charlotte.