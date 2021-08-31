Владикавказ, 31 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Ряд структурных изменений может произойти в ближайшее время в правительстве Северной Осетии. Они могут коснуться минкультуры, минимущества, а также двух комитетов — по охране и использованию объектов культурного наследия и дорожного хозяйства. Об этом заявил в ходе прошедшего 30 августа аппаратном совещании врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло.

Отставка

«В ближайшее время мы поменяем структуру и функционал двух министерств. Если нет кадровых изменений, это не значит, что все хорошо и спокойно. <…> Слишком долго идет исполнение соответствующих поручений. Поэтому не обижайтесь на кадровые решения», — цитирует Меняйло «15-й Регион».

По словам руководителя республики, особенно его слова о кадровых изменениях касаются руководства министерства культуры, министерства государственного имущества и земельных отношений, а также комитета по охране и использованию объектов культурного наследия и комитета дорожного хозяйства, к которым у него накопилось множество претензий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии 30 августа был назначен на должность врио главы минэкономразвития региона Заур Кучиев. В отставку с этого поста ушел добровольно Казбек Томаев, проработавший в должности пять лет.