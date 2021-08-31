Архангельск, 31 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Архангельской области участвующим в вакцинации от COVID-19 медикам выплатят 7,8 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Минобороны России Вакцинация

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«Средства выделены из резервного фонда Правительства России. Их получат медицинские работники вакцинальных бригад за дополнительную нагрузку, на оплату отпуска и компенсации за неиспользованные отпуска», — уточнили в ведомстве.

По данным минздрава, в регионе ковид-вакцинацию завершили 273 тысячи человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 516 тысяч жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские медики за один день работы в прививочном пункте получат по тысяче рублей.