Копейск, Челябинская область, 31 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Возле Копейска в Челябинской области трое граждан ограбили пункт приёма металлолома. Об этом сообщает областной главк МВД.

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Пострадавшим оказался гражданин 1978 года рождения. У него ночью похитили 96 тыс. рублей.

Под подозрение попали два жителя Челябинска и судимый ранее житель Краснодарского края. Все они задержаны. Им грозит до семи лет колонии.