Кувандык, Оренбургская область, 31 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области Кувандыку присвоено звание «Город трудовой славы». Соответствующий документ подписал губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба областного правительства

Regionkuv.orb.ru Герб Кувандыка

Почетный знак главе Кувандыкского городского округа Виктору Паукову вручили на торжествах, посвященных дню рождения Кувандыка.

«68-й день рождения Кувандыка навсегда стал особенным — получена давно заслуженная награда, и я счастлив, что теперь наш город официально имеет этот почетный статус, — сказал мэр. — Более ста лет назад вручную, лопатами, по кирпичику начинали наши родители и деды строить станцию, а затем и город Кувандык. В годы Великой Отечественной войны голодные, раздетые работали в три смены у станков и в поле дети и женщины, пока мужчины сражались за свободу и Родину. Затем, после войны, поднимали страну из руин, строили заводы, дороги, многоэтажки, больницы и клубы, растили детей. Мы живем и работаем, чтобы быть достойными их подвига и их памяти. Кувандык продолжает развиваться, благоустраиваться, хорошеть. Мы приложим все силы, чтобы будущее Кувандыка было радостным и светлым».

Кувандык стал седьмым городом Оренбуржья, которому присвоено звание «Город трудовой славы». Почетного знака ранее удостоились Оренбург, Орск, Бугуруслан, Новотроицк, Бузулук и Медногорск.