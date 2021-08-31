Якутск, 31 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Северо-Восточном федеральном университете проходит обучение жительница Якутии, которой исполнилось 74 года. Женщина заканчивает магистратуру в следующем году, пишет телеграм-канал YKT TOP.

(сс) Wokandapix Студент

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В сети выложено видео, на котором женщина рассказывает, что является студенткой и получает стипендию в размере 25 тысяч рублей. Какую профессию она осваивает, якутянка не сообщила. Её брат, который снимает видело, услышав о стипендии, тоже изъявил желание пойти учиться.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в соответствии с постановлением правительства РФ размер государственной социальной стипендии составляет 809 рублей для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, и 2227 рублей для студентов, обучающихся по программе высшего профессионального образования.