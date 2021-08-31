Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга завершились так называемые «нулевые чтения» проекта городского бюджета на 2022 год. Они состоялись в формате 44 рабочих совещаний с главными распорядителями средств бюджета. Согласно прогнозу, доходы городской казны в 2022 году должны вырасти до 774,9 млрд рублей.

7 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Депутаты рассмотрели заявки о потребностях в дополнительном финансировании на сумму, которая превышает 260 млрд рублей. Это около трети от прогнозируемых доходов городской казны в 2022 году, — прокомментировал итоги слушаний спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. — Понятно, что при всем желании полностью удовлетворить эти просьбы у нас не получится <…> Сегодня крайне важно так расставить приоритеты, чтобы разочарование отдельных бюджетополучателей не стало проблемой для всего города. Есть направления, экономить на которых мы не имеем права и не будем».

Среди таких направлений Макаров назвал здравоохранение, социальные обязательства города, а также «база для дальнейшего развития города».

«Нам необходимо поддержать экономику, помочь пережить тяжелые времена высокотехнологической промышленности, малому и среднему бизнесу — тем, кто уже в недалеком будущем будет наполнять наш бюджет и создавать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места», — пояснил он, сделав акцент на адресности такой помощи бизнесу.

По словам Макарова, депутаты одобрили дополнительные ассигнования на медицину в объеме более 18,6 млрд рублей. В 2022 году планируется ввести в строй 14 новых объектов здравоохранения, еще на шести адресах должны начаться работы по строительству и реконструкции.

Депутаты поддержали предложения районных администраций о дополнительном финансировании на общую сумму более 48 млрд рублей, в первую очередь, на поддержку и развитие социального сектора.

Расходы на ЖКХ увеличатся более чем на 20 млрд рублей. Значительная часть этих средств должна быть выделена на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и компенсацию задолженности перед теплоснабжающими организациями за поставки по льготным тарифам.

«Считаю, что мы создали нашим преемникам необходимый задел для формирования сбалансированного, четко выверенного финансового плана, который в будущем году станет настоящим бюджетом восстановления», — резюмировал Вячеслав Макаров, покидающий в ближайшее время Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

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