Вашингтон, , 11:30 — REGNUM В результате хаотической эвакуации из Афганистана террористы из этой страны разъехались по всему миру. Об этом 30 августа заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает ИА «Красная Весна».

Трамп Lj-top.ru

"Величайшее унижение в истории нашей страны — выход из Афганистана. Мы могли бы уйти красиво, уйти с победой. Мы бы забрали всех гражданских, всех американцев и других людей, если бы мы решили, что они того стоят», — заявил он в интервью телеканалу One American News Network, говоря о своем плане выхода войск США из страны и противопоставляя его произошедшему при нынешней американской администрации.

Также бывший американский лидер добавил, что произведенный в спешке и без проверки вывоз людей из Афганистана способствовал тому, чтобы на эти рейсы попали террористы, которые «очень сообразительные и хорошо умеют обманывать».

«Мы доставили террористов из Афганистана по всему миру. В ближайшие годы мы станем свидетелями скверных событий», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вывод Соединёнными Штатами своих войск из Афганистана является величайшим унижением в американской истории.