Самара, 31 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Уменьшение числа случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус

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За минувшую неделю по области было выявлено на 2% меньше случаев заражения коронавирусом в сравнении с предыдущей неделей. При этом ежедневные показатели остаются на отметке более 400 случаев заражения этой инфекцией.

Отмечается, что в 18 муниципалитетах региона число заболевших на сто тысяч населения (в расчете с 1 января 2021 года) превышает среднеобластное значение.

За неделею в регионе был зафиксирован рост заболеваемости среди детей до одного года, от одного до шести лет, от 15 до 17 лет и старше 65 лет.

Согласно данным на 30 августа в регионе за сутки выявили 438 новых носителей коронавируса.