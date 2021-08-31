Анадырь, 31 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В столице Чукотки Анадыре в школах 1 сентября не будет общих сборов и линеек, но для 1-х и 11-х классов торжественные линейки пройдут с соблюдением безопасной дистанции и масочного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Алексей Яковлев ИА REGNUM На линейке

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В школах города классные часы будут проводиться для каждого класса отдельно, кроме выпускных и первых классов.

Отмечается, что учебные учреждения готовы вернуться к привычному режиму работы, несмотря на пандемию. Учеба для школьников начнется в традиционном формате, но с некоторыми коррективами на эпидемиологическую ситуацию в городе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай ограничили число участников школьных линеек 1 сентября.