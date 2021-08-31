Пенза, 31 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Пензенской области сотрудники прокуратуры проверяют готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Как сообщает пресс-служба ведомства, в Белинском, Вадинском, Кузнецком, Никольском и Сосновоборском районах подрядчики отстают от графиков выполнения ремонтных работ. В 12-ти образовательных организациях Городищенского района выявлены санитарно-эпидемиологические и противопожарные нарушения. Ряд недочетов выявили при проверке дорог, примыкающих к школам №9, №52 и гимназии №13 в Пензе. В трех образовательных организациях Лунинского района выявлены недостатки в техническом состоянии школьных автобусов.

Безопасность детей

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В рамках надзорных мероприятий оцениваются соблюдение градостроительных требований при проведении капитального и текущего ремонта зданий образовательных учреждений, противопожарного, антитеррористического, санитарно-эпидемиологического законодательства, устранение ранее выявленных нарушений и обеспеченность организаций учебной литературой. Также проверяются пищеблоки и обеденные залы, оснащенность медпунктов, техническое состояние школьных автобусов, спортзалов, работоспособность тревожных кнопок.

ИА REGNUM напоминает, в преддверии Дня знаний сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области проинспектировали на безопасность образовательные учреждения.

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