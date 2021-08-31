Краснодар, 31 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Сильные осадки ожидаются в Краснодарском крае 3 сентября, на территории региона действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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«В связи с неблагоприятным прогнозом, а также в связи с Днем знаний и началом нового учебного года органы управления, силы и средства приведены в повышенную готовность», — сообщил начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

По прогнозу краснодарского гидрометцентра, на территории Кубани действует штормовое предупреждение о сильных осадках, ветре, не исключен подъём воды в реках до опасных отметок, а также есть опасность формирования смерчей над морем. Сильные осадки в регионе ожидаются до 3 сентября, при этом не исключается высокая пожарная опасность, уточнили в МЧС.