Чебоксары, 31 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Фирма «Старко» определён победитель торгов по лоту № 8 — крупному земельному участку в Чебоксарском районе, где допускается малоэтажная застройка. При начальной цене в 6,3 млн рублей лот в результате торгов подорожал до 22,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На торги выставлялся земельный участок (площадью 71 526 +/-60 кв. метров) из категории земель населённых пунктов, расположенный в деревне Яуши Чебоксарского района.

«Разрешённое использование: для целей комплексного малоэтажного жилищного строительства», — говорится, в частности, в документе.

Согласно представленным сведениям, начальная стоимость лота составила 6 300 000 рублей с шагом аукциона в 315 000 рублей. В документе отмечается, что победителем торгов по лоту признано ООО «ЖБК-Маркет», предложившее за участок 22 365 000 рублей. Таким образом, стоимость лота по сравнению с начальной ценой выросла в 3,55 раза.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЖБК-Маркет» зарегистрировано в марте 2021 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, учредителями являются Андрей Сухарев (доля 50%) и Андрей Иванов (доля 50%). Заявленный основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, также указано ещё 12 дополнительных видов деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Фирма «Старко» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 10 июня 2020 года.