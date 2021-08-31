Нижний Тагил, Свердловская область, 31 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Свердловской области появились почтовые марки, посвящённые выпускаемым в Нижнем Тагиле танкам. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Почта России Марки с танками

Была выпущена серия «История отечественного танкостроения» в честь 100-летия данной сферы промышленности. На этих марках изображены танки Уралвагонзавода (Т-34−76; Т-54; Т-72Б3; Т-90М «Прорыв»).

Также Почта России выпустила специальным образом оформленные конверты первого дня, штемпеля специального гашения и художественную обложку с почтовыми марками и виньеткой. Выпущено 104 тыс. марок номиналом 24 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава «Уралвагонзавода» Николай Малых скончался после длительной болезни в августе 2021 года.