Москва, 31 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за девять лет с момента присоединения новых территорий к Москве создано почти 27 тысяч мест в школах, сообщили в Стройкомплексе.

Пресс-служба ГК СУ 22 Новая школа

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, в 2012 году в Новой Москве работали 95 объектов образования: 56 детсадов и 39 школ на 10 и 23 тыс. мест соответственно.

К сентябрю 2021 года число построенных объектов образования приблизится к 100, это 66 детсадов на 14,3 тыс. мест и 32 школы на 26,7 тыс. мест, «То есть расчетная мощность детсадов увеличилась в 2,7 раза, школ — в 2,3 раза», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию три школы-гиганта.

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