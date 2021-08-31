Джакарта, 31 августа 2021, 11:19 — REGNUM Власти Индонезии разрешили отраслям, ориентированным на экспорт и внутреннюю деятельность, работать на полную мощность, сообщает CNBC Indonesia.
В распоряжении министра внутренних дел Индонезии говорится, что для возобновления деятельности компании должны иметь разрешение на промышленную деятельность и получить рекомендацию от министерства промышленности.
Компании также обязали следовать строгому медицинскому протоколу. Сотрудников компании поручили проверять людей, входящих и выходящих на производственные объекты.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипоздравила с назначением Хишаммуддина Хуссейна иСайфуддина Абдуллана высокие посты в правительстве Малайзии.
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