Джакарта, , 11:19 — REGNUM Власти Индонезии разрешили отраслям, ориентированным на экспорт и внутреннюю деятельность, работать на полную мощность, сообщает CNBC Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

В распоряжении министра внутренних дел Индонезии говорится, что для возобновления деятельности компании должны иметь разрешение на промышленную деятельность и получить рекомендацию от министерства промышленности.

Компании также обязали следовать строгому медицинскому протоколу. Сотрудников компании поручили проверять людей, входящих и выходящих на производственные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипоздравила с назначением Хишаммуддина Хуссейна иСайфуддина Абдуллана высокие посты в правительстве Малайзии.

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