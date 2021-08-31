Джакарта, 31 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Власти Индонезии разрешили отраслям, ориентированным на экспорт и внутреннюю деятельность, работать на полную мощность, сообщает CNBC Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

В распоряжении министра внутренних дел Индонезии говорится, что для возобновления деятельности компании должны иметь разрешение на промышленную деятельность и получить рекомендацию от министерства промышленности.

Компании также обязали следовать строгому медицинскому протоколу. Сотрудников компании поручили проверять людей, входящих и выходящих на производственные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиипоздравила с назначением Хишаммуддина Хуссейна иСайфуддина Абдуллана высокие посты в правительстве Малайзии.