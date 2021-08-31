Нальчик, 31 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии уличили в подделке документов одного из руководителей в системе органов внутренних дел региона. По поддельному диплому работал заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР. В отношении него возбуждено уголовное дело о приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа, сообщили 31 августа в пресс-службе.

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Как выяснила служба собственной безопасности ведомства, подозреваемый купил диплом о получении специальности бухгалтера, выданный якобы государственным университетом. Каким именно вузом выдан диплом по специальности «Бухгалтерский учет», СКР не уточняет.

«Будучи осведомлённым, что приобретенный им диплом является подложным, подозреваемый в июне 1995 года написал заявление о приеме на работу в органы внутренних дел», — говорится в сообщении СКР по региону.

Злоумышленника приняли на работу в МВД, где он дослужился за 26 лет до чина замначальника Центра «Э». В настоящее время ведется следствие, предстоит установить, каким образом за все эти годы ни разу не было поставлено под сомнение получение высшего образования подозреваемым.