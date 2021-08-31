Пекин, , 11:17 — REGNUM Завершение Соединенными Штатами своей миссии в Афганистане свидетельствует о неудаче Вашингтона и открывает новую страницу в истории афганского народа. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Это свидетельствует о неизбежной неудаче политики США, которые вмешиваются в дела других государств, навязывают им свои ценности и собственную общественную систему», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что настал «новый этап для мирного восстановления Афганистана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула и вывод своих войск из Афганистана, после почти 20-летней войны, начавшейся из-за терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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