Жуковка, Брянская область, 31 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о мошеннических действиях в сфере долевого строительства завершено в Брянской области — в обмане людей, отдавших деньги, но так и не получивших квартир обвиняется 60-летняя жительница региона. Об этом сообщили 31 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

По версии следствия, обвиняемая вместе со своим знакомым, в качестве руководителей строительной фирмы, заключила с администрацией Жуковского района договор аренды земельного участка в городе Жуковка, пер. Мальцева, 2 «а». В период с октября 2015 года по июнь 2017 года обвиняемая и ее пособник создавали видимость строительства многоквартирного трехэтажного жилого дома и получили от пяти жителей региона, заключивших с ними договоры долевого участия в строительстве, деньги. Квартиры дольщики в срок не получили

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Ущерб, причиненный дольщикам, оценивается в 3 миллиона 445 тысяч рублей.

Следствие по делу завершено, материалы дела с обвинительным заключением переданы прокурору для изучения и решения вопроса о направлении его в суд.