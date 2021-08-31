Вашингтон, 31 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Команда энтузиастов выпустила модификацию к популярному старому космическому симулятору Freelancer. Об этом 31 августа сообщает портал DSOGaming.

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Авторы проекта Freelancer: HD Edition пояснили в описании, что они попытались улучшить все моменты игры, при этом сохранив её внешний вид. Они также отметили, что их работа является «универсальным набором», который избавляет геймеров от необходимости искать и устанавливать различные патчи и моды для того, чтобы получить HD-версию Freelancer, работающую без ошибок. Скачать модификацию можно на странице проекта на портале Mod DB.

Напомним, оригинальную Freelancer студия Digital Anvil и геймдизайнер Крис Робертс (проект Star Citizen) выпустили 4 марта 2003 года. За время существования игры к ней было выпущено множество различных модификаций.