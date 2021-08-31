Москва, , 11:21 — REGNUM Указ о единовременной выплате 15 тыс. рублей военнослужащим подписал президент России Владимир Путин. Документы опубликованы 31 августа на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

О необходимости таких выплат Путин заявил 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия». Как сообщало ИА REGNUM, глава государства назвал такую материальную поддержку справедливой.

Средства из федерального бюджета перечислят «военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы».

Выплата впервые не привязана к окладам и званиям. Её произведут в сентябре 2021 года.

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