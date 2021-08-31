Самара, 31 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» стартует 1 сентября в Самаре. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Сообщается, что откроет фестивальную программу 2021 года онлайн-квиз. Победители получат «умные» призы.

«Участие в квизе бесплатное, достаточно заполнить форму по ссылке https://forms.gle/praaLnJv43pScdQQ9 — и вы уже в игре! Начало 1 сентября в 18:00 по московскому времени. Возьмите с собой знания, смекалку и отличное настроение! В команде может быть от одного до 10 участников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Самара на протяжении нескольких лет подряд является центральной региональной площадкой всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». В течение девяти лет в Самаре было проведено около 1500 онлайн и офлайн научно-популярных мероприятий, в которых приняли участие более 500 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области до 2024 года намерены построить 12 школ.