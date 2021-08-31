Оренбург, 31 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Самаре оренбургские полицейские провели спецоперацию по задержанию двух местных жителей. Мужчины подозреваются в совершении мошенничеств, ущерб от которых оценивается в 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Мвд.рф Мошенничество

По данным ведомства, задержанные самарцы звонили по телефону жителям Оренбурга и убеждали передать деньги на «вызволенное близких родственников из беды». Выяснилось, что злоумышленники, похитившие денежные средства у оренбуржцев, находятся в Самаре. При силовой поддержке бойцов СОБРа мужчин задержали и доставили в Оренбург

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Один задержанный мужчина заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.