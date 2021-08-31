Москва, 31 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Хорватский полузащитник Никола Влашич перешёл из московского ЦСКА в английский «Вест Хэм Юнайтед». Об этом 31 августа сообщается на сайте «армейцев».

Антон Зайцев Никола Влашич

Отмечается, что ЦСКА и «Вест Хэм» договорились о трансфере Влашича. 23-летгний полузащитник сборной Хорватии подписал контракт с лондонским клубом, который в сезоне 2021/22 выступит в Лиге Европы.

Напомним, в 2018 году Влашич перешёл в ЦСКА из английского «Эвертона» на правах аренды, а спустя год московский клуб выкупил его за €15,7 млн. В составе «армейцев» он провёл 108 матчей, в которых забил 33 гола.