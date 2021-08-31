Курган, 31 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Кургане День Знаний пройдёт без алкоголя. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Dermalatlas.ru Алкоголь

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Отмечается, что 1 сентября с 8:00 часов до 23:00 часов по местному времени (с 6:00 до 21:00 мск) на территории города будет запрещена продажа алкогольной продукции.

Продажа спиртного не допускается в организациях розничной торговли. Исключение составляет продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.