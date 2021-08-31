Владивосток, 31 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Ранее озвученная идея министра обороны РФ Сергея Шойгу о пяти крупных городах в Сибири, все же имеет под собой некие реальные основания и перекликается с заявлением главы Минвостокразвития Алексеем Чекунковым о намерении создать агломерацию — первый на Дальнем Востоке город-миллионник, написал в своём телеграм-канале политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

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«Похоже, что идея Шойгу не просто предвыборная фантасмагория с опорой на ностальгические чувства тоскующих по великим стройкам коммунизма. Сегодня Министерство Дальнего Востока объявило о желании построить первый такой город, но не на пустом месте, а слепив его из Владивостока и Артема, попутно переименовав в Спутник.

Идеи о создании в России крупных городских агломераций или даже конурбаций (с децентрализованной структурой) витают в воздухе с 2016 года. Тогда впервые была предложена «пространственная модель» развития РФ, по которой всё население должно сосредоточиться вокруг 20−30 таких крупных урбанин. Поэтому вброшенная идея Шойгу о строительстве городов в Сибири, похожа на давнюю идею Минэкономразвития, оно ранее определилось со списком городов, которые станут точками роста в Стратегии пространственного развития до 2025 года. Эти мегаполисы должны были получить из бюджета на развитие инфраструктуры как минимум 650 млрд рублей. Но это было еще при премьере Медведеве. Мишустин создает свою Стратегию-2030, а значит немного перекраивает планы медведевского правительства. Новая стратегия содержит план, который предполагает строительство в России 41 агломерации, чтобы решить проблему отсталости регионов. Они могут появиться к 2030 году, и там будут жить 60 млн человек, то есть почти половина населения страны. Но в качестве действительно предвыборной фишки Шойгу предлагает еще и перенести столицу из Москвы в новый сибирский город, который могут назвать, к примеру, Царьградом», — прокомментировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке планируют построить новый город-спутник Владивостока на 300 тыс. человек. Вместе с ним и городом Артемом столица ДФО станет первым городом-миллионником в регионе.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно. Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого всё есть», — пояснил идею Алексей Чекунков.