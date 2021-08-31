Кострома, 31 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Костромской областной суд обосновал отказы в удовлетворении исков самовыдвиженцев в Госдуму Михаила Долматова и Владимира Михайлова, поданных против избирательной комиссии. Об этом со ссылкой на копии мотивировок, предоставленных пресс-службой суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Костромской областной суд

Напомним, ранее избирком отказался регистрировать кандидатов из-за недостаточного количества подписей. Согласно федеральному законодательству, каждый самовыдвиженец должен предоставить в областной избирком автографы как минимум 3% избирателей, проживающих на территории округа — в случае с Костромской областью 16 364 экземпляра. Долматов и Михайлов сдали по 17 181 и 17 180 подписей, достоверными из них были признаны 15 184 и 16 005 автографов.

Исковые претензии Долматова касались технологии исследования подписей на достоверность, оформления документов, квалификации почерковедов. Политик привёл пример из заключения экспертов по проверке подписных листов. Он указал, что эксперты приняли от него 43 папки, в каждой из которых находилось по 100 листов с автографами. При детальном осмотре обнаружилось, что в одной папке осталось 87 листов. Кроме этого, по расчётам Долматова, на проверку каждой из предоставленных подписей почерковедом приходилось по 15 секунд. Кандидат посчитал, что избирком ошибся в определении минимального количества подписей, необходимых для регистрации. Специалисты вывели 3% исходя из численности избирателей, проживающих в Костромской области за 2015 год.

Рассмотрев возражения, суд пояснил кандидату, что количество необходимых для регистрации подписей было рассчитано на законных основаниях. Число автографов определяется исходя из количества избирателей, указанных в актуальной схеме одномандатных округов. В настоящее время действует схема, утвержденная 3 ноября 2015 года.

Квалификация почерковедов на основании предоставленных суду документов была признана достаточной, на проверку каждой подписи эксперты тратили по 1 минуте 15 секунд. Суд не выявил нарушений в оформлении документации, но разъяснил вопрос с «недостающими» листами в заключении экспертов. Эксперт Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Костромской области Клюквина пояснила, что допустила описку, оформляя вводную часть заключения по проверке подписных листов. Она указала, что приняла 43 папки по 100 листов, в то время как в одной из них содержалось 87 листов. Эта ошибка содержалась в начале заключения, но была исправлена в последующем тексте.

Вместе с тем суд согласился с возражениями на итоговый протокол проверки в части неправомерного исключения всех подписей в «цепочках» (ситуация, когда эксперты считают, что несколько записей выполнены одним лицом). Один из таких автографов проставлен конкретным лицом, и на основании постановления ЦИК его следует признавать достоверным.

«Однако изложенное с учетом общего количества подписей избирателей, признанных недействительными (недостоверными), не оказало и не могло оказать влияния на законность оспариваемого постановления», — заключил суд.

Большая часть возражений Владимира Михайлова касалась оснований, по которым была забракована та или иная подпись. Избирательная комиссия признала недостоверными и недействительными 1175 автографов кандидата. Суд пришёл к выводу, что 301 из них отвергнут ошибочно. В частности, 171 подпись была включена в цепочки, ещё 130 были признаны достоверными на основании исследования независимого эксперта Ольги Запольских, привлеченного истцом к процессу.

Общее количество достоверных подписей составило 16 306, что менее необходимого количества на 58 автографов. На этом основании суд отказал Михайлову в удовлетворении требований и признал постановление окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации законным.

На данный момент на выборы в Госдуму от Костромской области в качестве кандидатов от партий зарегистрированы 11 человек, в том числе: Алексей Ситников (Единая Россия), Руслан Фёдоров (ЛДПР), Дмитрий Федин (Новые люди), Александр Лазутин (Яблоко), Валерий Ижицкий (КПРФ), Вячеслав Головников (Справедливая Россия — За правду), Валерий Кирсанов (Гражданская Платформа), Андрей Кузнецов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Сальников (Родина), Андрей Шишов (Партия Роста), Алексей Михайлов (Российская партия свободы и справедливости). Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.